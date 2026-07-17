تونس تلجأ إلى القطع الدوري للكهرباء لمجابهة الاستهلاك القياسي في ظل موجة حر شديدة

أعلنت شركة الكهرباء والغاز التونسية اللجوء إلى القطع الدوري مساء يوم الخميس في عدة مناطق أنحاء البلاد، في خطة للتحكم في معدلات الاستهلاك القياسية في ظل موجة الحر الشديدة.

وأخطرت الشركة المواطنين عبر بيان رسمي بالإنقطاعات بين الساعة الخامسة مساء والتاسعة ليلا، وهو الإجراء ذاته الذي اعتمدته خلال السنوات الأخيرة.

وقال مدير الشركة فيصل طريفة، إن الشركة اضطرت إلى تفعيل "القطع الدوري للكهرباء" بصفة وقتية وبالتناوب بين مختلف المناطق، بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها.

وتشهد تونس منذ بداية الأسبوع الجاري، درجات حرارة غير اعتيادية لتتراوح في أغلبها بين 42 و45 درجة في جل المناطق الغربية البعيدة عن السواحل.

وتخطت الحرارة في ولاية جندوبة يوم الخميس عند الساعة الواحدة و32 دقيقة ظهرا، 48 درجة وهو رقم قياسي لم تعرفه الولاية من قبل، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتعد هذه الأرقام أعلى من المعدلات العادية في مثل هذه الفترة بما يتراوح بين ثمانية و13 درجة.

وقال المعهد إن موجة الحرارة ستكون في مستويات أعلى يوم الجمعة لا سيما غرب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، قبل أن تشهد انخفاضا نسبيا بدءا من يوم 22 يوليو/تموز الجاري.

وأدت موجة الحر إلى اضطرابات في التزود بالمياه في عدد من القرى والبلدات، ما تسبب في حالات غضب واحتجاجات وقطع للطرق، لا سيما في المناطق الغربية.

وتصنف تونس من بين الدول الأكثر تأثرا بتداعيات التغير المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسبب الإجهاد المائي وتواتر مواسم الجفاف.