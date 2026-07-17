البحرين والكويت تواجهان نيرانا جديدة قادمة من إيران

واجهت البحرين والكويت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة نيرانا جديدة قادمة من إيران مع توسع الضربات الجوية الأمريكية التي تستهدف المزيد من الجسور في البلاد.

وواجه كلا البلدين، اللذان يستضيفان قوات أمريكية، جولات متتالية من إطلاق النار في الأيام الأخيرة مع انهيار اتفاق مؤقت لمحاولة إنهاء الحرب الإيرانية بسبب القتال الذي أثارته الأنشطة في مضيق هرمز.

وفي إيران، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) اليوم الجمعة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في ضربات جوية أمريكية استهدفت جسورا في محافظة هرمزجان الجنوبية.