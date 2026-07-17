مقتل شخصين في فيضانات مفاجئة بولاية تكساس الأمريكية

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت يوم الخميس إن الفيضانات المفاجئة الكارثية في تكساس أسفرت عن مقتل شخصين وأجبرت السلطات على القيام بمئات عمليات الإنقاذ في مناطق لا تزال تتضرر من فيضانات مدمرة حدثت قبل عام.

وقال أبوت إن المنقذين على متن القوارب والمروحيات أنقذوا أكثر من 200 شخص، بمن فيهم سائقون عالقون وأشخاص حوصروا في منازلهم.

وذكر الحاكم أن المناطق الأكثر تضررا تتوقع هطول المزيد من الأمطار ولم تتجاوز مرحلة الخطر بعد.

وبعد أيام من الأمطار الغزيرة، قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن "موجة فيضانات كبيرة ومميتة" اندفعت نحو نفس النهر الذي دمرته الفيضانات المفاجئة الصيف الماضي عندما قتل نحو 24 طفلا ومرشدا في مخيم ميسيتك.

وعلى نحو يشبه العام الماضي إلى حد كبير، جاءت الفيضانات في منتصف الليل. لكن هذه المرة قال بعض السكان في منطقة "تكساس هيل كاونتري" إنهم تلقوا المزيد من التحذيرات.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية بشكل عاجل قائلين: "انتقلوا إلى أرض مرتفعة الآن!" مع ارتفاع منسوب الأنهار ساعة بعد ساعة، مما حولها إلى بحار سريعة الحركة من المياه البيضاء المائجة. وارتفعت بعض النقاط في نهر جوادالوبي بأكثر من 30 قدما (9 أمتار).

وقال الحاكم إنه تم نشر أكثر من 1300 من مستجيبي الطوارئ الأوائل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس إن ما يصل إلى 28 بوصة (74 سنتيمترا) من الأمطار هطلت على مدار الأيام الثلاثة الماضية في مقاطعة يوفالدي، التي نجت من أسوأ الفيضانات قبل عام. وشهدت مناطق أخرى هطول نحو قدم من الأمطار مع توقع هطول المزيد مع الدخول في اليوم الجمعة.