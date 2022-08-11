كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 137 ألف إصابة جديدة بكورونا و59 وفاة

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 14 ألف إصابة اليوم الخميس، لكن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر وسط الانتشار السريع لسلالة فرعية شديدة العدوى من المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 137 ألفا و 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 522 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا 983 ألفا 169 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و 441 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.