قومي المرأة بدمياط ينظم المعرض الثامن للمشغولات لذوي الهمم

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في المعرض الثامن الذي افتتحه المجلس القومي لذوي الهمم في محافظة دمياط.

وأوضح بيان أصدرته مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن المعرض شهد عدد من الفعاليات وورش العمل، والعروض الفنية التي يتم تقديمها من قبل الأشخاص ذوي الهمم، الذي يستمر خلال الفترة من 10 حتى 12 أغسطس الجاري، من المنتجات والمشغولات اليدوية، ومشغولات الصدف، وكذلك المشغولات الجلدية والخشبية، والنول، والتريكو، واللوحات الفنية، والتُحف والانتيكات المُصنعة من أجود أنواع الأخشاب، والإكسسوارات والمفروشات، والتريكو والملابس المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الهمم.

وأضافت أن المعرض يضم جزء خاص للمجلس القومي للمرأة لثلاثة عارضات من الأشخاص ذوي الهمم، وثلاثة مدربين للهاند ميد بالمدينة الصديقة للنساء، وذلك بعرض منتجات تدريبات المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.