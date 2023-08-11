إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي قلقيلية بالضفة الغربية.

وقال مراد شتيوي الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى إصابة أربعة بالرصاص والعشرات بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا.

وتشهد الضفة الغربية يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها اعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.