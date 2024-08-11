 الجيش الأوكراني: القوات الروسية تواصل هجومها في شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
الأحد 11 أغسطس 2024 11:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تواصل هجومها في شرقي أوكرانيا

كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 10:09 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 10:09 م

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن القوات الروسية واصلت هجومها في شرقي أوكرانيا، برغم توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الواقعة جنوبي روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القتال يتركز في محيط مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك، حيث أفادت بأن القوات الأوكرانية صدت 26 محاولة من جانب وحدات روسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية منذ صباح اليوم الأحد.

ولم يتضمن تقرير الجيش معلومات عن الهجوم الأوكراني في كورسك.

لكنه ذكر أن المدفعية بعيدة المدى والطائرات المقاتلة الروسية تستهدف المنطقة المحيطة بمدينة سومي الأوكرانية، التي تعد طريق إمداد مهما للوحدات في كورسك.

وقال تقرير الجيش إن القوات الروسية، في جهة أبعد إلى الشرق في دونيتسك، حاولت أيضا التقدم باتجاه بلدة نيو يورك (نيويورك) بالقرب من بلدة توريتسك.

وأفاد تقرير الجيش بأنه تم صد هذا التقدم، في حين تعرضت مدينة توريتسك لغارات جوية روسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك