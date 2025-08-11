قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام جنوب لبنان

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام بجنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، بأن القوات الإسرائيلية "نفذت عملية تفجير كبيرة وعنيفة في بلدة الخيام عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، سمع صداها في أرجاء الجنوب".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.