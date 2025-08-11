كتائب القسام تعلن قنص جنديين إسرائيليين في مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف جنديين إسرائيليين شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان، مساء الاثنين، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية "الغول" القسامية وأوقعوهما بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت كتائب القسام بأنها دكت موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي على تلّة الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وفي بيان آخر، ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا موقع قيادة وسيطرة للاحتلال على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح جنوب القطاع بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.