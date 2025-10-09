الأمم المتحدة تستعد لتقليص عدد أفراد بعثات السلام

أعلن مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن الهيئة الدولية تستعد لتقليص عدد أفراد بعثات حفظ السلام الأممية بحوالي الربع بسبب نقص التمويل الدولي للمنظمة.



وأوضح المسؤول للصحفيين، يوم الأربعاء، أن التقليص سيشمل قوات حفظ السلام والشرطة والكوادر المدنية، وسيعادل نحو 13 أو 14 ألف فرد تقريبا من المشاركين في العمليات، حسب تقييمات الأمم المتحدة.



وأضاف أن "تقليص الكوادر هو نتيجة مباشرة لعدم دفع بعض الدول الأعضاء لاشتراكاتها".

وجدير بالذكر أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والتي تعتبر بلاده أكبر ممول للأمم المتحدة، اقترح وقف تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، مشيرا إلى أنها غير فعالة وباهظة الثمن بالنسبة لواشنطن.

واقترح ترامب أيضا وقف دفع الاشتراكات لمعظم المنظمات والوكالات الأممية، بما فيها منظمة الصحة العالمية واليونسكو وغيرهما.