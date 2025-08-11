 ترامب بشأن المحادثات مع بوتين: لن أعقد اتفاقا - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 9:55 م القاهرة
ترامب بشأن المحادثات مع بوتين: لن أعقد اتفاقا

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 9:27 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 9:27 م

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في واشنطن، اليوم الاثنين، بأنه لا يستهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا خلال اجتماعه المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "لن أعقد اتفاقا".

قال ترامب: "لن أعقد اتفاقا.. ليس من شأني إبرام الاتفاق.. أعتقد أنه ينبغي على الجانبين أن يعقدا الاتفاق".

وأضاف ترامب أنه يريد أن يلتقي بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد القمة المقررة يوم الجمعة المقبل.

وأوضح ترامب: "الاجتماع التالي سيكون مع زيلينسكي وبوتين، أو بين زيلينسكي وبوتين وأنا. سأكون هناك إذا احتاجوا لي، لكنني أريد عقد اجتماع بين الزعيمين".

وأكد ترامب أنه سيتصل بزيلينسكي والقادة الأوروبيين "مباشرةً بعد الاجتماع" مع بوتين.


