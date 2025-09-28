جيش ناميبيا يكافح حرائق غابات في محمية إيتوشا

نشرت ناميبيا جنودا ومروحيات وشاحنات مياه لمكافحة حرائق الغابات التي أتت على أكثر من ثلث متنزه إيتوشا الوطني، أحد أبرز وجهات السياحة ومواطن الحياة البرية في البلاد الواقعة بجنوب القارة الأفريقية.

وقالت وزيرة البيئة والغابات والسياحة، إنديليني دانيال، في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الأحد، إن نحو 163ر775 هكتارا (ما يعادل9ر1 مليون فدان) – أي أكثر من ثلث مساحة المتنزه – قد احترقت منذ اندلاع الحرائق في 22 سبتمبر، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وأضافت أن الأراضي الواقعة خارج المتنزه تأثرت أيضا، بما في ذلك مناطق الرعي الجماعي قرب الحدود الشمالية مع أنجولا.

واندلعت الحرائق من جنوب غرب المتنزه قبل أن تمتد إلى مناطقه الوسطى والغربية.

وذكرت الوزارة أن "الرياح القوية والنباتات الجافة للغاية لا تزال تمثل التحدي الرئيسي أمام جهود احتواء الحرائق"، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بالحياة البرية وأراضي الرعي لا تزال قيد التقييم.

ويقع متنزه إيتوشا في شمال ناميبيا، ويعد من أكثر المتنزهات الوطنية زيارة في جنوب أفريقيا، ويجذب السياح بفضل ما يضمه من أفيال ووحيد القرن وأسود.

وتعد السياحة ركيزة أساسية في اقتصاد البلاد ومصدرا مهما للعملة الأجنبية. وقد تؤدي أي اضطرابات طويلة الأمد إلى انخفاض عدد الزوار، وتراجع دخل المناطق الريفية، وضغط على الموارد الحكومية خلال موسم السفر الذي يمتد من يونيو إلى أكتوبر.