مطالب بتسهيل إجراءات تصوير الأفلام بالمواقع السياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية

- الفنان محمد رضوان: توجد أماكن في مصر لا نعرفها إلا من خلال الأفلام

- د. يوسف الملاح: أطالب وزارة الثقافة بالتدخل لتسهيل دخول كاميرات تصوير الأفلام الأجنبية

- د. عاطف عبداللطيف: نمتلك أماكن ساحرة تستحق التصوير والدعاية بدلا من البلاتوهات المغلقة المخرج

- عمر الجاسر: السينما السعودية أستفادت من تجارب الآخرين ونجحت في جذب السياح من شتى بقاع العالم

أقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب ندوة ظهر اليوم الأحد، عن "علاقة السينما والسياحة"؛ شارك فيها مجموعة من السينمائيين وخبراء بمجال السياحة، وأدارها الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان.

وفي بداية الحوار، قال الفنان محمد رضوان إنه يشكر المهرجان على تقديم أفلام عن دور السياحة، وعرض أماكن سياحية لا نراها إلا من خلال الأفلام.

وأضاف أن هناك أماكن سياحية كثيرة في مصر يمكن التصوير فيها، ولكنها تحتاج إلى تصاريح، متمنيًا تسهيل الحصول عليها للتوسع أكثر في تصوير مشاهد تعكس السياحة.

وأشار إلى أن مسلسلًا صُوِّر بالكامل في بورسعيد كشف عن أماكن لم تكن معروفة من قبل ولم تُشاهد إلا عبر الدراما.

وشكر الدكتور يوسف الملاح، الأستاذ بأكاديمية الفنون، السيناريست محمد الباسوسي لإتاحة فرصة المشاركة في الغردقة واختياره ضمن لجنة تحكيم أفلام الطلبة، مؤكدًا أهمية التوسع في إنتاج أفلام تسجيلية توثق السياحة.

وقال الملاح إن الأفلام التسجيلية قادرة على جذب أعداد أكبر من السياح، وهو ما نفتقده في الأفلام الروائية المصرية، بسبب صعوبة الحصول على التصاريح وارتفاع الرسوم.

وأضاف أن مصر تخسر كثيرًا من الأعمال الأجنبية الراغبة بالتصوير بسبب البيروقراطية وإجراءات دخول الكاميرات، ما يدفعها للتصوير في دول بديلة توفر التسهيلات.

وطالب وزارة الثقافة بتقديم تسهيلات لدخول كاميرات الأفلام الأجنبية، مؤكدًا أن مصر تمتلك أماكن كبيرة تستحق التصوير والدعاية عبر السوشيال ميديا.

وقال الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف إن السياحة والفن عنصران مكملان لبعضهما، لافتًا إلى أن مصر بحاجة للفيلم السياحي، خاصة مع امتلاكها أماكن ساحرة تستحق الدعاية بدلًا من البلاتوهات المغلقة.

وطالب عبداللطيف صناع السينما بإظهار مصر أكثر في أعمالهم، من خلال النيل والشوارع الجميلة والأكلات الشعبية، مؤكدًا أن تصوير مشاهد في سانت كاترين والغردقة والبحر الأحمر يجذب مزيدًا من السياح.

وشدد على ضرورة تسهيل إصدار التصاريح وتجاوز الروتين، لافتًا إلى نجاح الجهود المصرية في جذب أعداد كبيرة من السياح خلال يوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر.

وأضاف أن على الدولة أن تدرك أهمية الفن في دعم السياحة، والتنسيق بين وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية وثقافية تؤهلها لتصدر خريطة السياحة العالمية.

من جانبه، قال المخرج السعودي عمر الجاسر إن السينما السعودية استفادت من التجارب السابقة، ونجحت في جذب فنانين من مختلف أنحاء العالم بفضل تعاون وزارات الثقافة والشباب والسياحة.

وأضاف أن السعودية فتحت باب المشاركة للجميع، وقدمت تخفيضات تتراوح بين 40 و60% على الرسوم لاستقطاب الأعمال الفنية والرياضية والسياحية.

وأكد أن الفن والسياحة مشروع وطني في السعودية، والجميع يعمل على إنجاحه بشكل متكامل.