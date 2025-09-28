 حركة طالبان تعلن الإفراج عن مواطن أمريكي من سجن أفغاني - بوابة الشروق
الأحد 28 سبتمبر 2025 9:39 م القاهرة
حركة طالبان تعلن الإفراج عن مواطن أمريكي من سجن أفغاني

إسلام آباد (أ ب)
نشر في: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 8:42 م | آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 8:42 م

أفرجت حركة طالبان يوم الأحد عن مواطن أمريكي من أحد السجون الأفغانية، بعد أسابيع من إعلانها التوصل إلى اتفاق مع مبعوثين أمريكيين بشأن تبادل سجناء في إطار مساع لتطبيع العلاقات.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لطالبان، ضياء أحمد تكال، إن الرجل يدعى أمير أميري، من دون أن يوضح متى أو لماذا أو أين تم اعتقاله.

وذكر مسئول مطلع على عملية الإفراج أن أميري كان محتجزا في أفغانستان منذ ديسمبر 2024، وهو في طريقه الآن إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن المسؤول تحدث شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالإدلاء بتفاصيل عملية الإفراج لوسائل الإعلام.


