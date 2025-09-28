 مصدر لأسوشيتد برس: ترامب دعي إلى اجتماع بشكل متعجل لكبار القادة العسكريين - بوابة الشروق
مصدر لأسوشيتد برس: ترامب دعي إلى اجتماع بشكل متعجل لكبار القادة العسكريين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن (أ ب )
نشر في: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 8:46 م | آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 8:46 م

من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع عسكري تمت الدعوة إليه بشكل متعجل بعد غد الثلاثاء، وفقا لمصدر مطلع على خططه.

وقد قام وزير الدفاع بيت هيجسيث باستدعاء مئات الجنرالات والأدميرالات- كبار القادة الذين يحملون رتبة نجمة واحدة أو أعلى وكبار مستشاريهم- من جميع أنحاء العالم إلى قاعدة سلاح مشاة البحرية في كوانتيكو بولاية فيرجينيا.

وظهرت الأخبار عن الاجتماع يوم الخميس، وبدا أن ترامب لم يكن على علم به عندما سئل عن ذلك للمرة الأولى من جانب الصحفيين أثناء ظهور في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب: "سأكون هناك إذا كانوا يريدونني، ولكن لماذا هذا الحدث المهم؟".

 

 


