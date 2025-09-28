العراق يسجل أدنى معدلات تضخم في تاريخه

أكد على العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، أن العراق سجل أدنى معدلات تضخم في تاريخه، فضلا عن امتلاكه احتياطيات أجنبية كافية تدعم استقرار سعر صرف الدينار.

وأوضح العلاق، خلال ملتقى العراق للاستثمار، أن العراق يشهد انفتاحا متزايدا على الاستثمار بفضل النجاحات المحققة في السياسة النقدية.

وأضاف أن البنك المركزي يضطلع بدور محوري في ترسيخ الاستقرار من خلال سياسات مالية ونقدية فاعلة وتحكم دقيق بمعدلات التضخم، إلى جانب إطلاق مبادرات اقتصادية تدعم بيئة الأعمال وتمكن القطاع الخاص من العمل في مناخ ملائم.

وأشار إلى أن الاستقرار النقدي والمالي جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها الإدارة الرشيدة للاحتياطيات المالية والاستجابة اليومية الفاعلة للتحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير القطاع المصرفي بما يسهم في تعزيز هذا المسار.