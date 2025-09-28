عمدة نيويورك يتخلى عن حملته لإعادة انتخابه

أعلن رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، اليوم الأحد، تخليه عن حملته لإعادة الترشح.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث آدامز بفخر عن إنجازاته كرئيس للبلدية، بما في ذلك تراجع معدلات الجرائم العنيفة. لكنه أوضح أن "التكهنات الإعلامية المستمرة" بشأن مستقبله، وقرار مجلس تمويل الحملات الانتخابية في المدينة بحجب التمويل العام عن حملته، جعلا من المستحيل الاستمرار في السباق.

وقال: "على الرغم من كل ما حققناه، لا أستطيع مواصلة حملتي لإعادة الانتخاب".

يأتي قرار آدامز، الديمقراطي لولاية واحدة، بالانسحاب من السباق بعد أيام قليلة من إصراره المتكرر على أنه سيواصل المنافسة، قائلا إن سكان نيويورك العاديين لا "يستسلمون".

لكن التكهنات بشأن عدم وصوله إلى يوم الانتخابات كانت منتشرة منذ عام. وقد تعرضت حملته لضربة قاسية بسبب قضية رشوة اتحادية تم إسقاطها لاحقا، إضافة إلى غضب التيار الليبرالي من علاقته الودية مع الرئيس دونالد ترامب.

كما أنه تخطى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وظهر على ورقة الاقتراع كمرشح مستقل.