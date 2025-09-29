البيت الأبيض: إسرائيل وحماس تقتربان جدا من التوافق على اتفاق لإنهاء حرب غزة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن إسرائيل وحركة حماس تقتربان جدا من التوافق على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة وضمان سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأضافت في حديث لقناة «فوكس نيوز»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش خطة سلام من 21 بندا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم الاثنين، وفق وكالة رويترز.

وأشارت إلى أنَّ ترامب سيتحدث اليوم إلى قادة قطر، الذين اضطلعوا بدور الوسيط مع حماس.

وتابعت: «للتوصل إلى اتفاق معقول للطرفين، يجب على كل طرف أن يتنازل قليلا، وربنا يغادر الطاولة وهو غير راض بعض الشيء، لكن هذه في نهاية المطاف هي الطريقة التي سنُنهي بها هذا النزاع».

وبعد ما يقرب من عامين من الجهود الدبلوماسية غير الناجحة، قدمت واشنطن الأسبوع الماضي خطة من 21 نقطة إلى دول عربية وإسلامية تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى المتبقين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ووعد ترامب، الذي قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال صار قريبا، بتحقيق "شيء مميز" عشية اجتماعه مع نتنياهو.

وكتب على منصة تروث سوشيال: «لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط.. الجميع على استعداد لشيء مميز، لأول مرة على الإطلاق. سننجزه».