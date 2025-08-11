منة الله محمد تنافس على برونزية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية

تخوض منة الله محمد، لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو، منافسات تحديد الميدالية البرونزية في دورة الألعاب العالمية، المقامة خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس الجاري بمدينة تشنجدو الصينية.

وكانت البطلة المصرية قد خسرت أمام نظيرتها الصينية في نصف النهائي، بعدما قدمت أداءً قويًا وشجاعة كبيرة أمام واحدة من أقوى لاعبات العالم، حيث نافستها نقطة بنقطة حتى اللحظات الأخيرة.

وتأمل منة الله في تحقيق الفوز غدًا الثلاثاء في مباراة تحديد المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية لرفع علم مصر عاليًا على منصة التتويج.

وتضم بعثة مصر في البطولة كلًا من: منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم، والحسين وهدان في وزن 85 كجم، فيما يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل.

كما يتولى إدارة منافسات الووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية بالصين شريف مصطفى، رئيس الاتحادين المصري والعربي، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ليصبح أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب.