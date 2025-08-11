نعى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح زملاءه الشهداء أنس الشريف ومحمد قريقع، وجميع الصحفيين الذين ارتقوا في قطاع غزة، معبرًا عن مرارة الفقد وألم المهنة في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال الدحدوح، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "يا لصعوبة قدرنا كصحفيين وفلسطينيين في غزة، شهيد يعيش معه شهيد ويودعه شهيد ويدفنه شهيد.. رحمك الله يا أنس ويا محمد ويا كل الزملاء، أديتم ما عليكم ووصلتم إلى النهاية التي كانت نصب أعينكم".

شنَّ جيش الاحتلال، قصفًا أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بغزة، استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهما، حسبما نقلت قناة الجزيرة.

وأفادت قناة الجزيرة بأن القصف الإسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي.

وكان جيش الاحتلال قد شن حملة تحريض واسعة النطاق على الصحفيين في غزة، وتحديدًا أنس الشريف، علمًا بأن عشرات الصحفيين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.