قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مجرم حرب»، منوهًا أن الولايات المتحدة يجب ألا تمول حكومته التي تجوع الأطفال.

وأضاف خلال لقاء مع شبكة CNN، أن إسرائيل كان لها «الحق في الدفاع عن نفسها» من الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، لكن ما فعلته منذ ذلك الحين هو شن حرب على الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأشار إلى مقتل ما يزيد عن 60ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، مضيفًا: «هناك 18 ألف طفل قُتلوا، و3 آلاف طفل بُتر أحد أطرافهم. والآن، علاوة على كل هذا الدمار البشري، التدمير الهائل لمساكنهم، ومدارسهم، وجامعاتهم، وأنظمتهم الصحية، وفوق كل ذلك، ما يفعله نتنياهو هو فرض حصار يمنع دخول الغذاء، والناس يموتون جوعًا».

وذكر أنه قدّم قرارًا قبل أسبوعين حظي بتأييد 27 صوتًا من الديمقراطيين؛ لوقف وصول الأسلحة العسكرية إلى غزة، دون أي دعم من الجمهوريين، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الجمهوريين على مستوى القاعدة الشعبية يدركون أن تقديم مليارات الدولارات لحكومة تُجوع الأطفال «ليس فكرة جيدة».

ووصف ما يحدث في غزة بـ«المذبحة»، مشددًا على أن «الخطأ الآن يقع بنسبة 100٪ على حكومة نتنياهو التي شنت حربًا شاملة وارتكبت للتو جرائم حرب».

وأكمل: «ما فعله نتنياهو الآن، وما فعلته الحكومة الإسرائيلية، هو أنها أصبحت دولةً منبوذة تقريبًا، وأخشى بشدة أن تُنظر إسرائيل الآن بصورةٍ سلبيةٍ للغاية من قِبَل الناس في جميع أنحاء العالم، في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة».