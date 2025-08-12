باريس سان جيرمان يحدد شرطه في صفقة انتقال دوناروما لمانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات جادة للتعاقد مع جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد استبعد الحارس الإيطالي، جيانلويجي دوناروما من قائمة الفريق، التي تواجه توتنهام هوتسبير في كأس السوبر الأوروبي، غدًا الأربعاء، مما زاد التكهنات حول اقتراب مغادرته لصفوف الفريق، إن كان في الصيف الجاري، أو الموسم القادم.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نادي مانشستر سيتي تواصل مع باريس سان جيرمان لمناقشة شروط صفقة التعاقد مع جيانلويجي دوناروما.

وأشار التقرير إلى أن نادي باريس سان جيرمان يُقدر حاليًا الصفقة بحوالي 50 مليون يورو، وهو مبلغ يُعتبر مبالغًا فيه، ولن تُصبح ممكنة إلا بمغادرة إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، في الصيف الجاري.

وفي سياق متصل، أوضح رومانو أن نادي جالاتا سراي التركي قد تواصل مباشرةً مع نادي مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع إيدرسون كهدفه الأساسي لحارس المرمى.

وأتم فابريزيو رومانو تصريحاته قائلًا: "لم يُحسم خيار دوناروما بعد، حيث يُركز جالاتا سراي على صفقة إيدرسون، والمُحادثات جارية بين النادي واللاعب، وقد تكون أساسية لمانشستر سيتي في سعيه لضم دوناروما".