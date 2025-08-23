• مئات المتظاهرين تجمعوا في ساحة أودن بلان وسط ستوكهولم استجابة لدعوات من منظمات المجتمع المدني، مطالبين إسرائيل بوقف خططها لاحتلال غزة





تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، للاحتجاج على خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وذكر مراسل الأناضول أن المئات تجمعوا في ساحة أودن بلان وسط ستوكهولم استجابة لدعوات من منظمات المجتمع المدني، مطالبين إسرائيل بوقف خططها لاحتلال غزة.

كما طالب المتظاهرون إسرائيل بفتح ممرات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وانتقد المتظاهرون ضعف ردة فعل الحكومة السويدية على الهجمات الإسرائيلية وخطط احتلال القطاع.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها عبارات من قبيل "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف"، و"أوقفوا المجاعة".

وسار المتظاهرون لاحقا من الساحة إلى أمام مبنى وزارة الخارجية السويدية، مرددين هتافات "الحرية لفلسطين" و"لا لخطة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وفي كلمة أمام المشاركين، قال الناشط السويدي من أصل أذربيجاني، آيدن أمير هاشمي، إن إسرائيل ستخضع حتمًا للمحاسبة يوما ما بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

وأشار هاشمي إلى أن إسرائيل لها تأثير كبير على السياسيين السويديين، داعيا إلى وضع حد لهذا الأمر.

وفي 8 أغسطس الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، حيث اعتمدت بأغلبية الأصوات ما وصفتها بـ"المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، وهي "نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية".

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و263 شهيدا، و157 ألفا و365 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصا، بينهم 112 طفلا.