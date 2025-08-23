جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في جنوب قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط في صفوفه، جنوب قطاع غزة.

الضابط تابع للواء كفير يبلغ من العمر عشرين عامًا، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وبحسب تحقيق أولي للجيش، قُتل الضابط نتيجة انفجار عبوة ناسفة إسرائيلية ويجري التحقيق في ملابسات الانفجار.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بنشر اسم العسكري القتيل من الجيش الإسرائيلي، وأنه تم إبلاغ عائلته، ويتعلق الأمر بالملازم أوري غيرليك (20 عاما) قائد فصيل في كتيبة شمشون (92)، بلواء كفير، في معركة جنوب قطاع غزة، وفقاً لصحيفة معاريف.

ورغم التوغل الإسرائيلي في مساحات واسعة من غزة، فإن الاحتلال لم يفلح حتى اليوم في إيقاف عمليات المقاومة ضد قواته ونقاطه العسكرية داخل القطاع وكذلك القصف الصاروخي الذي يستهدف مدنا وبلدات إسرائيلية بين الفينة والأخرى.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية في غزة أقر جيش الاحتلال بمقتل 898 عسكريا وإصابة 6196، وفق معطياته المعلنة على موقعه الإلكتروني، في حين أن المقاومة تقول إن أرقام خسائر الجيش الإسرائيلي أعلى من ذلك بكثير.

ومع رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل يواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية والمادية حفاظا على الروح المعنوية للجنود.