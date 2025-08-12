الدولار يتراجع أمام اليورو بعد بيانات التضخم الأمريكية

تراجع الدولار أمام اليورو اليوم الثلاثاء، بعد أن أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى الإبقاء على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.3 بالمئة في شهر يونيو ، وفق وكالة رويترز.

وعلى مدى 12 شهرا حتى آخر شهر يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.7 بالمئة، وهي النسبة نفسها في يونيو.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة وزيادة 2.8 بالمئة على أساس سنوي.

وقال كارل شاموتا، كبير خبراء السوق في شركة كورباي: "لا يزال التضخم الأساسي منحسرا، مما يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة للمناورة في أثناء تعاطيهم مع علامات الضعف الأولي في أسواق العمل".

وأضاف: "من المفترض أن يضع رئيس البنك المركزي (جيروم) باول خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على الطاولة عندما يتحدث في جاكسون هول في 21 من الشهر الجاري"، في إشارة إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي يعقدها مجلس الاحتياطي هذا الشهر.

وعوض اليورو خسائره السابقة أمام الدولار ليرتفع 0.06 بالمئة إلى 1.16235 دولار. وقلص الدولار مكاسبه أمام الين ليتداول مرتفعا 0.17 بالمئة عند 148.390 ين.

ولكن شاموتا قال إنه مع استمرار عدم وضوح تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، فإن التنبؤ بكيفية تفاعل الدولار حتى نهاية العام لا يزال يمثل تحديا.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.34805 دولار بعد بيانات أظهرت أن سوق الوظائف في بريطانيا ازدادت ضعفا، وإن كان ببطء أكثر، في حين ظل نمو الأجور قويا بشكل يؤكد سبب حذر بنك إنجلترا إزاء خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.64945 دولار، بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الذي كان متوقعا على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة.

وبالنسبة للعملات الرقمية، ارتفعت بتكوين إلى نحو 119395 دولارا بعد أن قفزت إلى 122308.25 دولار أمس الاثنين مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 123153.22 دولار المسجل منتصف يوليو.