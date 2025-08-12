محكمة كورية جنوبية تأمر بالقبض على زوجة الرئيس السابق المسجون يون سوك يول

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أمرا بالقبض على زوجة الرئيس السابق المسجون يون سوك يول، في الوقت الذي يسعى فيه المحققون إلى توجيه اتهامات لها بجرائم مختلفة مشتبه بها، بما في ذلك الرشوة والتلاعب بالأسهم والتدخل في اختيار مرشح.

وقال المحققون إن المحكمة المركزية في سول أصدرت مذكرة توقيف بحق كيم كون هي في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

يعد التحقيق مع كيم أحد تحقيقات المدعي العام الخاص الثلاثة التي أطلقتها حكومة سول الليبرالية الجديدة التي تستهدف رئاسة يون، وهو من التيار المحافظ كان قد تم إقالته من منصبه في أبريل وتم إعادة القبض عليه الشهر الماضي بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي.