33 شهيدا بينهم أطفال بنيران إسرائيلية في غزة منذ فجر الاثنين

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الاثنين، 33 فلسطينيا بينهم 11 طفلا بغارات على قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 22 شهرا.

واستهدفت الهجمات خياما تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات لمنتظري مساعدات، وفق ما أوردت مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الهجمات، قتل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين بعد قصف منزل جنوب مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وإصابة آخرين إثر إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه منتظري المساعدات قرب نقطة زيكيم شمال غرب قطاع غزة.

وسبق أن قتل جيش الاحتلال خلال ساعات نهار وفجر الاثنين 28 فلسطينيا بأنحاء غزة.