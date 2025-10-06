إيران تعلن قرب الإفراج عن زوجين فرنسيين محتجزين

أعلنت إيران أنها ستطلق قريبا سراح اثنين من المواطنين الفرنسيين المحتجزين لديها، حيث أشار المسئولون إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بعملية تبادل سجناء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، "لقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونأمل في الانتهاء من هذه المسألة قريبا".

وفي المقابل، من المتوقع أن تطلق فرنسا سراح الأكاديمية الإيرانية المعتقلة مهدية اسفندياري، حسبما أضاف بقائي، وفقا لتقرير لوكالة أنباء "إسنا" الإيرانية.

وتم اعتقال المعلمين الفرنسيين، سيسيل كولر وجاك باريس، في مايو 2022 أثناء سفرهما إلى إيران، حيث اتهمتهما السلطات بالتجسس وإقامة اتصالات مع نشطاء بالنقابات الإيرانية.

في غضون ذلك، تتهم فرنسا إسفندياري بـ"تمجيد الأعمال الإرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بهجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ورفضت كل من باريس وطهران الاتهامات الموجهة إلى مواطنيهما باعتبارها لا أساس لها.