وزير الداخلية يبحث مع مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الجريمة المنظمة

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أليكسيس جوسديل المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات، وأنجلينا إيخوريست رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الداخلية المصرية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدولة المصرية ودورها المحوري في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في مكافحة تهريب المواد المخدرة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف التعاون في ظل تنامي التهديدات الناتجة عن انتشار المواد المُخلقة والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، مؤكدًا اهتمام الاتحاد بتعزيز قنوات الاتصال مع الجانب المصري في مختلف مجالات العمل الأمني.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات والوفد المرافق له إلى القاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية المصرية على تعزيز التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العملية، مشيرًا إلى أن بناء القدرات وتطوير الكوادر الأمنية يمثلان أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة لمواجهة الجرائم المستحدثة، في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية الراهنة.