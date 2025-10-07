نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يلطخون القصر الملكي في أمستردام بطلاء أحمر

لطخ نشطاء مؤيدون للفلسطينيين قصر أمستردام الملكي في وسط العاصمة الهولندية باللون الأحمر، وكتبوا "تبا لإسرائيل" قبل فجر اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية للهجمات التي شنتها حركة حماس من قطاع غزة على إسرائيل.

وأعلنت جماعة مؤيدة للفلسطينيين مسئوليتها، مشيرة إلى حظر سابق على مظاهرة لإحياء اليوم. وقالت الشرطة إنها تحقق في الواقعة.

ووصفت عمدة أمستردام فيمكا هالسما هذه الجريمة بأنها "فضيحة وغير مقبولة".

وقالت: "خاصة اليوم، هذه أيضا لكمة في الوجه لكل من يشعر بالحزن من الهجوم الرهيب الذي شنته حماس قبل عامين".

وأضافت هالسما، أنه لم يكن هناك حظر على إحياء الذكرى، ولكن لم تحصل مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ساحة دام أمام القصر على تصريح، حيث كان من المقرر تنظيم مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في الساحة في نفس الوقت.