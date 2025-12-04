أدميرال بحري للمشرعين الأمريكيين: هيجسيث لم يصدر أوامر بقتل كل الأحياء على قارب مخدرات بالقرب من فنزويلا

قال ادميرال بالبحرية الأمريكية للمشرعين، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث لم يصدر أوامر "بقتل كل الأحياء" في الوقت الذي يدقق الكونجرس الأمريكي في هجوم أسفر عن مقتل ناجيين اثنين من ضربة أولية تردد أنها استهدفت قاربا يُستخدم في تهريب المخدرات في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا.

وأوضح الأدميرال فرانك "ميتش" برادلي بجلاء أنه لم يتلق أي أمر من هذا النوع، سواء بعدم إظهار أي رأفة أو بقتلهم جميعا.

وقال السيناتور توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وهو يخرج من إحاطة سرية: "لقد تلقى أمرا مكتوبا بالطبع، ومفصلا بدقة".

ودافع كوتون عن الهجوم، لكن عضوا ديمقراطيا حضر الإحاطة أيضا قال إنه رغم عدم إصدار هيجسيث أي أمر بـ"قتلهم جميعا"، فإنه لا يزال يشعر بقلق عميق من مقطع الفيديو الخاص بالضربة الثانية.

وقال النائب جيم هيمز عن ولاية كونيتيكت، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، للصحفيين: "ما شاهدته في تلك الغرفة كان من أكثر الأمور إزعاجا التي رأيتها خلال فترة عملي في الخدمة العامة، فقد كان هناك شخصان في حالة يأس واضحة، بلا أي وسيلة للتنقل، وقارب مدمر، قد تم قتلهما من جانب الولايات المتحدة".