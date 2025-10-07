سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب شخصين بطعنات بالجسد، في مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، بسبب معاكسة فتاة بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود مصابين بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: عاطل 40 سنة مصاب بطعنة نافذة بالبطن، وآخر 35 سنة مصاب بطعنة نافذة بالظهر بواسطة سلاح أبيض، وطرف ثانِ: عاطلان 30 و40 سنة، وذلك بسبب معاكسة الطرف الأول لشقيقة الطرف الثاني.

وأشارت التحريات إلى أن أفراد الطرف الثاني هم من سدد الطعنات، وتم ضبط المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.