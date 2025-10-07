شعبان يحيى: نستلهم روح انتصار أكتوبر في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

أكد شعبان يحيى، المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال البارالمبي، أن بطولة العالم التي ستقام بالعاصمة الإدارية ستكون الأقوى بين نسخ بطولات العالم السابقة، مشيرًا إلى ثقته في أن يجني منتخب مصر ثمار الجهد الكبير الذي بذله الجميع خلال فترة الإعداد، لتكون فرحة الانتصار أكبر من تلك التي تحققت في الدورة البارالمبية السابقة، مستلهمين روح انتصارات أكتوبر المجيدة، ومتسلحين بدعم وتشجيع الشعب المصري لفراعنة رفع الأثقال البارالمبي.

وقال مدرب المنتخب إن الاستعداد للبطولة شهد إقامة معسكر مغلق خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تم اختيار اللاعبين بعناية من خلال بطولات الموسم الرياضي الماضي، لافتًا إلى أن عدد المشاركين المصريين في البطولة يُعد الأكبر في تاريخ المشاركات.

وأضاف شعبان يحيى أن الجهاز الفني انتهج رؤية واضحة منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب، تتمثل في تقديم جيل جديد من الأبطال بجانب الوجوه التي اعتاد عليها الجمهور في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الجيل الجديد هو الذي سيضمن استمرار رياضة رفع الأثقال في التألق خلال الدورات المقبلة.

وعن أبرز المشاركين في البطولة، أوضح أن قائمة النجوم تضم ممدوح قذافي حيدر وهادي صومائيل، معربًا عن أمله في تحقيق العديد من الميداليات من خلالهما، إلى جانب إعدادهم للدورة البارالمبية القادمة.

وتنطلق فعاليات البطولة يوم الخميس المقبل بمنافسات الناشئين والناشئات التي تستمر على مدار يومين، على أن تبدأ منافسات الكبار يوم 11 أكتوبر وحتى 17 من الشهر نفسه، فيما تُختتم البطولة يوم 18 أكتوبر بإقامة منافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، يليها حفل الختام والتتويج.

وتشارك مصر في البطولة بـ54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 على مستوى الناشئين والناشئات، و33 على صعيد الكبار.