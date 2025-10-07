جيرارد ينتقد أرنولد بعد انتقاله إلى ريال مدريد

انتقد الإنجليزي ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، رحيل مواطنه ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وجه ستيفن جيرارد انتقادا بعدما ترك ليفربول ورحل إلى ريال مدريد قائلا:" أنت في ليفربول أحد أفضل فرق أوروبا، وفزت بألقاب مازلت أحلم بها، ومن أهم لاعبي الفريق والجماهير تحبك (ماذا تفعل؟)".

وأضاف جيرارد: أي لاعب يفاوضه ريال مدريد أو برشلونة سيفكر في الأمر، وأتفهم وضع أرنولد فهو يريد مزاملة صديقه جود بيلينجهام الذي يلعب في ريال مدريد، أو ربما يريد تحديا جديدا فقد فاز بكل شئ مع ليفربول".

وأتم نجم ليفربول السابق:" لقد خاطر مخاطرة كبيرة إنه لاعب كرة قدم رائع، وأحد أفضل الممررين الذين رأيتهم في حياتي مع بيكهام وسكولز، لكن كونه قائدًا في ليفربول، مع وجود احتمال لتجديد عقده فقد خاطر".