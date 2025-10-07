الإسباني جوردي ألبا يعلن اعتزاله

أعلن جوردي ألبا، لاعب إنتر ميامي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري في الدوري الأمريكي الممتاز.

ونشر جوردي ألبا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه: "أشعر أنني سلكت هذا الطريق بكل شغف.. إنه الوقت المناسب لبدء فصل جديد وإغلاق الفصل السابق بأفضل المشاعر".

وأضاف اللاعب الإسباني: "كرة القدم منحتني كل شيء، بفضل زملائي في الفريق والأندية والجهاز الفني.. أود أن أشكر الأندية التي شكلت حياتي. إلى أتليتيكو سنترو هوسبيتالينسي، حيث بدأت كل شيء؛ إلى كورنيلا، الذي منحني الأساس الذي كنت أحتاجه للنمو؛ إلى ناستيك، حيث تعلمت العيش في غرفة ملابس احترافية ونضجت مع زملاء رائعين".

وتابع: "إلى فالنسيا، النادي الذي حقق لي حلم الظهور لأول مرة في دوري الدرجة الأولى؛ إلى نادي برشلونة، نادي حياتي، النادي الذي شهد نشأتي كطفل وسمح لي بالوصول إلى قمة مسيرتي، وعيش أكثر من عقد لا يُنسى، والفوز بكل لقب ممكن".

وأكمل: "إلى منتخب إسبانيا، فخور بارتداء هذا القميص، وأخيرًا، إلى إنتر ميامي، شكرًا لكم على فتح أبوابكم لي والترحيب بي بكل حب، وشكرًا للجماهير على محبتكم".

وأتم جوردي ألبا تصريحاته قائلًا: "شكرًا لوالديّ وأخي على وقوفهم بجانبي في كل خطوة، وعلى كل الجهود التي بذلتموها، هذا مسيرتكم أيضًا، أحبكم كثيرًا.. لزوجتي وأولادي.. شكرًا لكم على وقوفكم الدائم بجانبي. هذه المسيرة مسيرتكم أيضًا".