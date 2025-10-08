يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: لن نفرج عن مروان البرغوثي ضمن صفقة التبادل

أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» بأن تل أبيب لا تعتزم الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، ضمن صفقة التبادل المرتقبة مع حركة حماس.

ونقلت الصحيفة، مساء الأربعاء، عن مصدر قوله إن «مروان البرغوثي لن يتم الإفراج عنه ضمن صفقة الأسرى».

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بـ«وجود تقديرات إسرائيلية بشأن إمكانية توقيع الاتفاق الليلة أو غدًا، إذا لم تطرأ أي مفاجأة من جانب حركة حماس».

وأشارت إلى «وجود استعدادات في إسرائيل لبدء الإفراج الفعلي عن الرهائن بعد 72 ساعة من التوقيع على الاتفاق، وفق خطة ترامب».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم، تضم: مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد، وآخرين.

وأعلنت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء، أنها سلّمت الوسطاء قائمة الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم ضمن الصفقة المرتقبة.

وجاء في بيان صادر عن طاهر النونو، المسئول البارز في المكتب السياسي لحماس، أن القائمة وُضعت «وفقًا للمعايير والعدد المتفق عليه من الأسرى».

ووفقًا لمصادر فلسطينية، تتصدر قضية الأسرى المناقشات، ويعود ذلك جزئيًا إلى الضغط الذي مارسته تركيا للمضي قدمًا في قوائم الإفراج، ومطالبة حماس بإدراج الأسرى المحكوم عليهم بأحكام سجن مشددة في الصفقة.

وذكرت الحركة أيضًا أن «وفد حماس أظهر الإيجابية والمسئولية اللازمتين لتحقيق التقدم اللازم والتوصل إلى اتفاق».

وأضافت: «بذل الوسطاء جهودًا لإزالة كل عقبة أمام خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار، ويسود جو من التفاؤل بين جميع الأطراف».

وتستمر مفاوضات شرم الشيخ التي تُوصف بأنها مفصلية، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعقد الاجتماعات بمشاركة وفود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب وفد حركة حماس.

وتركز المفاوضات على آليات تنفيذ وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.