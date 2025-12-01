تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ315 على التوالي، مع تصاعد عمليات الهدم والتجريف للمباني في المخيم، وحملاتِ الاعتقال ومداهمة المنازل وتخريب ممتلكات المواطنين.

وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين في بيان اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال وزع إخطارات هدم لعدد من المنازل في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وأجبر عددًا من المواطنين على إخلاء منازلهم في حي الجابريات في محيط المخيم، بحسب وكالة صفا.

وأضافت أن قوات الاحتلال شرعت بهدم 24 مبنى سكنيًا إضافيًا في مخيم جنين، بعد تدمير ما يزيد على 700 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على جنين، أجبر الاحتلال 4000 أسرة فلسطينية على النزوح من المخيم، في أوضاع إنسانية قاسية.

وحسب اللجنة، فإن قوات الاحتلال صعّدت من عمليات التنكيل بالمواطنين في بلدات المحفاظة، واقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها.

وذكرت أن القوات اعتقلت شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين، واحتجزت عددًا من المواطنين وحققت معهم.

وتتعرض بلدة يعبد منذ حوالي 24 يومًا، لعدوان إسرائيلي، وتتمركز قوات الاحتلال في ثكنة عسكرية داخل البلدة وتستولي على منازل.

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحام قرية بير الباشا جنوب جنين.

وأطلقت القوات قنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية، غرب المحافظة.