بن شرقي يغيب عن أول مباراتين للمغرب في كأس العرب بسبب الإصابة

أكد طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن فريقه سيفتقد خدمات اللاعب أشرف بن شرقي خلال مباراتي جزر القمر وعمان في بطولة كأس العرب 2025 بسبب معاناته من شد عضلي.

ويفتتح منتخب المغرب مشواره في البطولة بمواجهة جزر القمر غدًا في الثانية ظهرًا على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضًا السعودية وسلطنة عمان.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي: "للأسف أشرف بن شرقي لديه شد عضلي ومن الصعب أن يلعب المباراة الأولى أو الثانية، هدفنا واضح وهو حصد لقب البطولة، ومباراة الغد مهمة لبداية الطريق".

وأضاف أن الفريق لم يستطع جمع جميع اللاعبين في المعسكر قبل السفر، مشيرًا إلى وصول بعض اللاعبين، مثل محمود بنتايك، مؤخرًا، ما يجعل التركيز الحالي منصبًا على مباراة جزر القمر والحصول على النقاط الثلاث.