قوات الاحتلال تقتحم مناطق واسعة في الضفة

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددًا مناطق واسعة من مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال الضفة الغربية، فجر يوم الاثنين.

وقالت محافظة طوباس، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت فرض منع التجول حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من انسحابها من المحافظة بعد عدوان استمر 4 أيام متتالية خلفت خلاله خرابا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة ومئات الإصابات والاعتقالات والمداهمات لمنازل الفلسطينيين.

وأوضحت محافظة طوباس، خلال البيان، أن قوات الاحتلال انتشرت في أرجاء المدينة وبلدة عقابا وأعادت اقتحام منازل واتخاذها ثكنات عسكرية فيما بدأت الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة.

وأوضح البيان أنه "جرى الإعلان عن تعطيل العملية التعليمية بالمحافظة وتعطيل دوام المؤسسات كافة بعد فرض منع التجول وعودة العدوان على المحافظة".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار جنوب بيت لحم، بأعداد كبيرة وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها، واحتجزت 40 مواطنا، وحققت معهم ميدانيا، ثم أطلقت سراحهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت 4 فلسطينيين في العبيدية شرقا وحققت معهم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا على مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مراح رباح، حيث أوقفوا المركبات وفتشوها، ودققت في هويات الفلسطينيين، ما أدى إلى خلق أزمة مرورية خانقة في المكان.