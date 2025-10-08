تقديرات إسرائيلية بالتوقيع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال يومين

أفادت القناة 14 العبرية، بأن إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال اليومين المقبلين، في موعد أقصاه اليوم الخامس من مفاوضات شرم الشيخ.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها، إن التوقيع على المرحلة الأولى يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين – أحياء وأموات – مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، الذين وردت أسماؤهم في قائمة حماس، من السجون الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُصر على عدم إطلاق سراح الأسيرين الفلسطينيين مروان البرغوثي وأحمد سعدات، ضمن أي صفقة.

ولفتت المصادر إلى أن المرحلة الثانية من الصفقة ستتناول مسألة نزع سلاح حماس، ونزع سلاح قطاع غزة لاحقًا.

وأوضحت أن «تل أبيب لن تتخلَ عن العشائر والميليشيات التي ساعدت الجيش الإسرائيلي خلال الحرب»، دون تحديد كيفية حدوث ذلك.

وتستمر مفاوضات شرم الشيخ التي تُوصف بأنها مفصلية، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعقد الاجتماعات بمشاركة وفود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب وفد حركة حماس.

وتركز المفاوضات على آليات تنفيذ وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.