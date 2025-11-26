محافظ طوباس: قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدن بالسواتر الترابية وتستخدم الأباتشي

قال محافظ طوباس أحمد الأسعد، إن المحافظة تشهد عملية عسكرية واسعة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمتد إلى مختلف مناطق طوباس وطمون وتياسير وعقابا والفارعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال قسّمت المحافظة إلى مربعات أمنية، وأغلقت مداخل المدن بالسواتر الترابية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخلت عددًا من المنازل في طمون وحولتها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى احتلال مبانٍ مرتفعة داخل طوباس واتخاذها مواقع عسكرية.

وأشار إلى أن طائرات الاستطلاع والمروحيات الهجومية من طراز أباتشي شاركت في العملية منذ ساعات الصباح.

وتابع: "ما زالت العملية العسكرية مستمرة، وقد قمنا بتفعيل لجنة الطوارئ المركزية للاستجابة لنداءات الاستغاثة ومساندة أبناء شعبنا، سواء في غزة أو القدس أو جنين أو طوباس، شعبنا صامد لأنه صاحب حق، ولن تثنيه هذه الإجراءات عن مواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال."

وحول أسباب اتساع العملية في هذا التوقيت، أكد الأسعد أن ما يجري ليس له أهداف أمنية حقيقية، ووصفه بأنه "عملية سياسية بالدرجة الأولى".

واستكمل: "جزء من هذه العملية يهدف إلى تدريب جيش الاحتلال، والجزء الآخر مرتبط بالخلافات الإسرائيلية الداخلية، سواء داخل المؤسسة العسكرية أو على صلة بالاستحقاقات الانتخابية، وقد صرّح ليبرمان صباح اليوم بأن ما يقوم به الجيش يخدم حزب الليكود، ما يعكس حجم التباينات بين القيادات الإسرائيلية