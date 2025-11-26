موريتانيا تعلن إنقاذ 132 مهاجرا قبالة سواحلها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بينهم أطفال ونساء وكانوا على متن قارب قادم من السنغال

أعلن خفر السواحل الموريتاني، الأربعاء، إنقاذ 132 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل البلاد كانوا على متن قارب قادم من السنغال.

وقال خفر السواحل، في بيان، إن دورية تابعة له أنقذت فجر الأربعاء قاربا قادما من السنغال وعلى متنه 132 مهاجرا غير نظامي.

وأوضح أن المهاجرين هم 104 سنغاليين والبقية من غامبيا، وبينهم 27 امرأة و4 أطفال.

وأضاف أن القارب انطلق في 20 نوفمبر الجاري من السواحل السنغالية، وتم اعتراضه فجر اليوم قبالة سواحل موريتانيا وإنقاذ ركابه.

وفي منتصف نوفمبر الجاري، أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ 227 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب قادم من غامبيا، قبالة سواحل مدينة نواذيبو (شمال غرب).

وباتت شواطئ العاصمة نواكشوط ونواذيبو وجهة مفضلة لآلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين بالعبور إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل وسط أزمات اقتصادية وصراعات مسلحة في دولهم.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثف خفر السواحل الموريتاني دورياته في المياه الإقليمية، ما مكّن من توقيف عشرات القوارب المحملة بمهاجرين غير نظاميين أثناء عبورهم المياه الموريتانية نحو أوروبا.