إندونيسيا تحقق في تلوث إشعاعي داخل بعض الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا جنائيا في مصدر مشتبه به للتلوث الإشعاعي، مما أدى إلى استدعاء صادرات الروبيان والتوابل التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة والأحذية الرياضية المتجهة إلى هولندا.

ويتركز التحقيق على مصنع لمعالجة المعادن في منطقة سيكاندي الصناعية، في مقاطعة بانتين بجزيرة جاوة. ويعتقد أن شركة الصهر "بي تي بيتر ميتال تكنولوجي"، مملوكة للصين وفقا للمحققين.

وقال متحدث باسم فريق التحقيق بارا حسيبوان: "لقد أطلقت الشرطة التحقيق الجنائي".

وبدأ اكتشاف عنصر السيزيوم 137 في وقت سابق من العام الجاري، فيما أصدرت السلطات الهولندية تقريرا أوليا بشأن العثور على آثار إشعاع في حاويات الشحن القادمة من إندونيسيا. وذكر التقرير أنه تم العثور على عدة صناديق أحذية رياضية ملوثة.