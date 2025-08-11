ماكرون يدعو إلى نشر بعثة أممية في غزة لتحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة لتحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع هناك.

وقال ماكرون، وفقا لقصر الإليزيه: إن "هذه هي الطريقة الوحيدة الموثوقة للخروج من وضع غير مقبول لعائلات الرهائن وسكان غزة".

وأضاف: "لا للعملية العسكرية الإسرائيلية. نعم للتحالف الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة ودعم السكان".

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن "البعثة ستساعد في نزع سلاح حركة حماس".

وأشار، إلى أن مجلس الأمن الدولي، الذي تعد فرنسا عضوا دائما فيه، يجب أن يعمل على تشكيل هذه البعثة.

كما انتقد ماكرون بشدة خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع الحرب في غزة، ووصفها بأنها "كارثية وذات خطورة غير مسبوقة".

وقال الرئيس الفرنسي، الذي صعد من انتقاداته لإسرائيل في الأشهر الأخيرة بسبب عملياتها في غزة: "يجب إنهاء هذه الحرب الآن بوقف دائم لإطلاق النار".

كما تعهد ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة انتقدتها حكومة نتنياهو بشدة.