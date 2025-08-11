السوداني: العراق يقترب من إنتاج 60 ألف ميجاواط من الكهرباء بمشاريع عالمية

رجح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن تقفز مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق إلى 60 ألف ميجاواط بعد إتمام المشاريع الرئيسية مع عدد من الشركات العالمية.

وقال رئيس الحكومة العراقية خلال افتتاح الوحدة الغازية في محطة بسماية الغازية الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية"، إن الحكومة العراقية عملت على عدة مسارات في ملف الكهرباء، وجميعها شهدت تقدماً ملحوظاً بما سيحقق 60 ألف ميجاواط مضافة مع إتمام المشاريع الرئيسية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن "الحكومة ماضية تنفيذ المشروع الأكبر مع شركة جنرال ألكتريك الأمريكية بالتوربينات الغازية بما يستهدف إنتاج 24 ألف ميجاواط، وكذلك مسار الإنتاج مع شركة سيمنز الألمانية بما يستهدف إنتاج 15 الف ميجاواط ومسار المحطات الحرارية لإنتاج 10 آلاف ميجاواط كما ان شركة ماس و شركة جنرال ألكتريك الى جانب العاملين في وزارة الكهرباء، أثبتوا القدرة والتفاني، والتقدير للظروف الصعبة التي جرى فيها تنفيذ الأعمال ".

وأكد السوداني "مضي الحكومة في تطوير البنى التحتية للطاقة الوطنية وبعدة مسارات، وندعم مسار المحطات الاستثمارية التي ستضيف 10 آلاف ميجاواط، فضلاً عن مشاريع الطاقة الشمسية والنظيفة والمتجددة، بما يصل الى 3 آلاف ميجاواط".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت مؤخرا ان مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في البلاد عندما تجاوزت معدلات الإنتاج سقف 28 الف ميجا واط.

كما شرع العراق بتنفيذ خطة واسعة النطاق لإنتاج 12 ميجاواط من الطاقة الكهربائية بإستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية وشركات صينية وسعودية وإماراتية ضمن مشروع حكومي للتوجه نحو الطاقة النظيفة.