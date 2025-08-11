منتخب الناشئين يتعادل مع التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد

تعادل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مع نظيره التشيكي بنتيجة 35-35، في أولى مبارياته بالدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتأخر منتخب مصر بنتيجة 20-17، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، خلف منتخب الدنمارك المتصدر بـ4 نقاط، فيما يحتل المنتخب التشيكي المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرًا اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة العالم تحت 19 عامًا، إلى جانب اليابان والدنمارك والتشيك.

وكان المنتخب قد تأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا: يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.