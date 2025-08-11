إنريكي: التتويج بلقب دوري الأبطال مع باريس أمر لا ينسى

استعاد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، مسيرة الفريق في الموسم الماضي والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع توتنهام الإنجليزي مساء الأربعاء على ملعب فريولي بإيطاليا، في مباراة السوبر الأوروبي، حيث يشارك باريس سان جيرمان بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، فيما يشارك توتنهام بصفته بطلا للدوري الأوروبي.

وقال لويس إنريكي في تصريحات عبر «كانال بلس» الفرنسية: «إنجاز التتويج بدوري أبطال أوروبا مع باريس أمر أقدره كثيرًا، ولا أنسى عناق الناس البسيطة التي لا تعرفني، لكنها تعانقني كلما رأتني في الشارع.. ألمس فيهم فرحة كبيرة رغم المعاناة التي يعيشونها، لكن الفرحة ساعدتهم على تجاوز مشاكلهم».

وأضاف: «لقد عانينا كثيرًا في أول 3 أو 4 مباريات بمشوارنا في دوري أبطال أوروبا، كنا نسير على حبل مشدود، لكننا كنا نستحق المزيد من النقاط، وأصبح موقفنا أكثر صعوبة لأن ثقتنا بأنفسنا تراجعت كثيرا».

وتابع: «لكن الأمور تغيرت كثيرًا بفضل إنكار اللاعبين للذات، وأصبحنا أكثر فاعلية على مرمى المنافسين، لأننا حولنا اهتمامنا إلى البحث عن أفضل خيار داخل منطقة الجزاء، وبدأ الفريق يفوز بسهولة بعدما كان يعاني».

وأوضح: «كنت قلقا للغاية قبل أسبوعين من مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان تركيز الجهاز الفني على ضرورة التعامل بهدوء تام مع هذا اللقاء المرتقب، وتحدثت مع اللاعبين كثيرًا لاحتواء أي توتر، وقد نجحوا بالفعل في التعامل مع الأجواء الاستثنائية بشكل رائع».

وأردف: «الاحتفال الهيستيري بعد التتويج باللقب أصبح لحظة تاريخية، لقد احتفلنا كثيرًا بسبب المعاناة التي واجهناها سواء على مستوى الفريق أو بالنسبة لي على المستوى الشخصي بعد وفاة ابنتي في 2019، الموت والحياة حقيقتان مؤكدتان، ولكن لا أحد يقبل الموت».

وأتم: «نريد أن نتحسن في الموسم الجديد، وندرك الأمور التي نحتاج لتحسينها، بالتأكيد الفوز بنفس عدد الألقاب سيكون صعبًا، ولكننا جاهزون للمنافسة، وقادرون على تحقيق نفس الإنجازات وكتابة تاريخ جديد، وهذا يمنحنا دافعا إضافيًا».