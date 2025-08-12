قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن عنصر الإنتاج يعد الأساس في أي عمل درامي، موضحًا أن الإنتاج هو الذي يجلب النصوص ويوفر الإمكانات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية منة فاروق: «أذكر أنه كان في قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري إدارة كاملة لقراءة النصوص ومراجعتها».

وأوضح أن الإنتاج عنصر محوري في صناعة الدراما، لافتًا إلى أنه عندما دخل التلفزيون شابًا صغيرًا بعد تخرجه من الجامعة، وكان قد عمل في المسرح لأكثر من خمس سنوات، تربّى على أيدي خبراء هذا المجال.

وأكد عبد العزيز، أن من يتأمل تلك الفترة سيجد على الشاشة عددًا كبيرًا من الممثلين المتميزين، أساتذة في فنهم.

وتابع: «لا يوجد عصر يختفي تمامًا، فالحياة دائمًا في تقدم وتتحول من حال إلى حال، وتختلف الظروف باختلاف الأزمنة، وهذه سنة الحياة»، موضحًا أنه في أواخر القرن العشرين شهد العالم نقلة تكنولوجية هائلة في وسائل الاتصال، مع ظهور الإنترنت الذي أتاح لملايين الأشخاص استخدام وسائط تعبيرية متعددة وانتشارها على نطاق واسع، حتى أصبح في يد كل شخص جهاز إذاعة وتلفزيون وإمكانات البث المباشر.

وأكد أن هذه هي طبيعة العصر، لكن كان لا بد من مراقبة هذه الوسائط ومتابعتها وتنظيمها، لأن تركها دون ضوابط قد يخرج الأمور عن السيطرة.