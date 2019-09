قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أحداث 11 سبتمبر لاتزال تطارده حتى الآن، على الرغم من مرور ما يقرب من 20 عامًا.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، «مازلت أفكر في ذلك اليوم، ولقعد عقدنا العزم على حل مشكلة مكافحة الإرهاب»، موضحًا: «علينا أن نتأكد من أننا نوجه الموارد الأمريكية بشكل مناسب للتصدي لخطر الإرهاب».

وتحيي الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الذكرى الثامنة عشر لأحداث 11 سبتمبر، التي وقعت عام 2001.

9/11 still haunts me. Almost 20 years later, I still reflect on that day & I’m resolved that we’ve got to get counterterrorism right. @realDonaldTrump recognizes this too. We have got to make sure we apply U.S. resources appropriately to address the threat of terror. #NeverForget pic.twitter.com/gL95bJ7Gwt