برلماني: إجراءات جلسة أول أكتوبر الدعوة لتشكيل هيئة مكاتب اللجان

قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن إجراءات أول جلسة في دور الانعقاد الخامس يوم الثلاثاء أول أكتوبر، ستكون الدعوة إلى تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية.

وأوضح العليمي في تصريحات لـ"الشروق" أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد أول أكتوبر يتفق مع المادة 115 من الدستور بدعوة المجلس النواب قبل يوم الخميس من شهر أكتوبر.

وتنص المادة 115 من الدستور على دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأوضح العليمى، لـ«الشروق»، أن إجراءات أول جلسة تحت قبة البرلمان، ستكون الدعوة إلى تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية، ومن الممكن أن يأخذ بتشكيل اللجان السابقة خلال دور الانعقاد السابق، ويتم استمرارها كما هى بهيئة المكتب، أو يتم الدعوة لتشكيل جديد وهذا قرار يرجع لهيئة مكتب المجلس، مضيفا أن رئيس المجلس والوكيلين مستمرين لنهاية الفصل التشريعى الأخير.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن الوسائل البرلمانية من اقتراحات بمشروعات قوانين أو اقتراحات برغبة تقدم بها النواب خلال دور الانعقاد المنقضى، لكى تستمر مناقشتها ووجودها داخل اللجنة لا بد من التقدم بذلك مرة أخرى خلال 30 يوما بداية الفصل التشريعى الجديد وإلا ستسقط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩، بحسب نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية.